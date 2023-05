Ucraina, ripristinata l'energia nella centrale di Zaporizhzhia

Aiea: situazione a Zaporizhzhia estremamente vulnerabile

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi, in un tweet, ha affermato che la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Europa, "è estremamente vulnerabile", dopo che il sito ha dovuto disconnettersi dalla rete elettrica ucraina. "La centrale questa mattina è scollegata dalla rete elettrica esterna per la settima volta durante il conflitto, sta usando adesso generatori diesel di emergenza per l'alimentazione; la situazione della sicurezza nucleare dell'impianto è estremamente vulnerabile. Dobbiamo decidere di proteggere l'impianto ora: questa situazione non può continuare", ha scritto.