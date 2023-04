Le minacce

Qualche giorno fa il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha minacciato di interrompere l'accordo sul grano del Mar Nero: se il G7 vieta le esportazioni verso la Russia, Mosca reagirà bloccando l'accordo sul grano del Mar Nero. "L'idea dei deficienti del G7 di un blocco totale sulle esportazioni verso il nostro Paese è eccellente, in quanto implica in quanto implica un divieto reciproco delle importazioni dal nostro Paese nelle categorie più sensibili per il G7. In questo caso, l'accordo sul grano e molte altre cose di cui hanno bisogno finiranno per loro. A quanto pare, non hanno più cervello", le sue parole.