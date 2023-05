7/8 ©IPA/Fotogramma

ZONA DEMILITARIZZATA – Resta perciò complicato il rapporto tra ucraini e russi e il tentativo di proteggere la centrale. Non sorprende il dispiacere del sindaco della cittadina di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, distante appena cinquanta chilometri dalla centrale: "Stiamo da tempo discutendo in merito ad una zona demilitarizzata, l’abbiamo proposta ormai da mesi ma i russi non sono costruttivi nel dialogo e non ci sono sviluppi positivi”