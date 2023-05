Secondo gli Stati Uniti l'attacco russo nell'Ucraina orientale è "fallito", con la Casa Bianca che stima in 20mila i morti tra le truppe russe da dicembre e almeno 100mila perdite in totale. Esplosioni all'alba a Melitopol, città sul confine occupata dai russi. Almeno 2 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite, tra cui 5 bambini, nell'attacco russo di ieri notte su Pavlohrad, nell'oblast di Dnipro. Mosca intanto evacua oltre 200 persone dal Sudan in guerra