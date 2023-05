Tennis, l'ucraina Tsurenko non stringe la mano alla russa Kasatkina

Sconfitta al terzo turno del Wta 1000 di Madrid dalla russa Daria Kasatkina, l’ucraina Lesia Tsurenko si è rifiutata di stringere la mano all’avversaria a fine partita. Ciononostante, Kasatkina non se l’è presa, anzi ha dichiarato in conferenza stampa: “La cosa più triste è che ci sia ancora una guerra in corso e che gli ucraini abbiano validi motivi per non stringerci la mano. Lesya mi ha comunque fatto un cenno con la mano e questo mi ha reso felice“. La giocatrice russa ha poi parlato del caso Wimbledon: “Mi è dispiaciuto molto non poterlo giocare l’anno scorso. Nonostante ci fosse una ragione, è stato comunque doloroso. Sono felice che possiamo tornare quest’anno e, ad essere onesti, siamo lo sport più fortunato. Il 95% degli atleti russi non può infatti gareggiare negli eventi internazionali.