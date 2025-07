Usa, legge oltre 3500 libri dal 1962: figlia pubblica lista a funerale

Una volta che Dan Pelzer si metteva in testa di leggere qualcosa, non lo lasciava finché non lo finiva: è così che si è sorbito quasi mille pagine dell'Ulisse di James Joyce anche se non gli piaceva. In questo modo, raccontano i suoi figli al New York Times, è riuscito a leggere 3.599 libri dal 1962 - quando iniziò ad annotarne i titoli sui fogli mentre era di stanza in Nepal con i Peace Corps - al 2023, quando la vista lo ha abbandonato. In certi periodi leggeva con una media di ben 80 libri l'anno. L'uomo è morto a 92 anni il 1° luglio a Columbus, Ohio, dove aveva vissuto per cinquant'anni.