Guerra Russia-Ucraina, gli appelli per la pace da parte degli sportivi

Lewandowski, capitano della Nazionale polacca, ha appoggiato la decisione della Polonia di non partecipare ai playoff contro la Russia per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar. "Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui l'aggressione armata all'Ucraina continua", ha detto il calciatore

