Crisi Russia-Ucraina, le possibili ripercussioni sul mondo dello sport

Prima del precipitare della situazione nel Paese erano già arrivate le prime richieste di spostare gli eventi sportivi in programma nelle città russe: Boris Johnson ha chiesto di modificare la sede della finale della massima competizione calcistica per club, prevista a San Pietroburgo. E la Federcalcio polacca ha aperto il tema dei playoff per Qatar 2022. Intanto un evento sportivo continentale in programma sul territorio ucraino era già stato rinviato per i rischi bellici