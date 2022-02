Ucraina, l’attaccante Malinovskyi mostra maglia “no alla guerra”

Dopo il primo gol, durante la partita di Europa League contro l’Olympiacos, il giocatore ucraino ha sollevato la maglia nerazzurra mostrando una t-shirt bianca con la scritta "No war in Ukraine"

L'attaccante ucraino dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi, è stato il grande protagonista della vittoria della “Dea” sull'Olympiacos per 3-0 nel match di ritorno del playoff di Europa League con due reti realizzate in due minuti tra il 67' e il 69'. Prima il piazzato in area sotto la traversa per il 2-0. Poi una magia da fuori imprendibile per il portiere che fissa il punteggio sul 3-0 finale. Ma soprattutto una dedica speciale alla sua Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).