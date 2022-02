DIRETTA Ucraina, "cominciata invasione russa": le ultime news

Precipita la situazione in Ucraina. Mentre era in corso la riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il presidente russo Putin ha annunciato un'operazione militare nel Paese, spiegando di dover proteggere il Donbass ed esortando poi "le forze ucraine a consegnare le armi e andare a casa". Ha spiegato che "non si tratta di una guerra" ma di "un'operazione speciale per la smilitarizzazione del Paese". In seguito ha avvertito: "Chi interferirà, pagherà le conseguenze". Udite esplosioni da Kiev, Kharkiv, Kramatorsk e Odessa. Fonti locali riportano la presenza di truppe russe a Mariupol, oltre i confini delle repubbliche proclamatesi indipendenti nel Donbass.

Biden: "Guerra premeditata"

"Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza", afferma Biden. Appello di Guterres (Onu) a Putin: "Presidente, fermi le sue truppe e dia una chance alla pace". "Le prevaricazioni e i soprusi" russi "non devono essere tollerati", aveva detto ieri Draghi.

Vola il pezzo del petrolio

Il prezzo del petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina: il Brent supera i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Le borse asiatiche virano in negativo: l'indice Hang Seng di Hong Kong segna un tonfo del 2,51%, a 23.065,5 punti. Ampliano le perdite anche Shanghai (-0,88%) e Shenzhen (-1,35%).