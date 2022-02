DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, Putin attacca: russi vicini a Kiev

Von der Leyen: colpiremo 70% mercato finanziario russo

"La Russia non avra' piu' accesso ai mercati finanziari piu' importanti, prendiamo in considerazione il 70% del mercato russo". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, al termine del vertice europeo straordinario convocato per discutere delle sanzioni contro Mosca. "Cercheremo di erodere le basi dell'economia" e di "diminuire le riserve dei ricchi russi che non potranno piu' mettere il loro denaro nei paradisi fiscali", aggiunge. Tra le sanzioni lo stop "alla fornitura di parti di ricambio per gli aerei, i tre quarti della flotta aerea russa sono stati costruiti in Canada", spiega ancora.