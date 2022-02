Guerra in Ucraina: esercito russo tenta attacco Kiev. News in diretta

Ucraina, Zelensky respinge invito Usa e dice "voglio munizioni"

Il governo degli Stati Uniti secondo fonti del Washington Post, avrebbe dato la disponibilità a evacuare da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se fosse necessario per non mettere in pericolo la sua incolumità. Ma il presidente ha rifiutato di andarsene: "La battaglia è qui - avrebbe dichiarato secondo quanto riportato dall'Associated Press - ho bisogno di munizioni, non di un passaggio".