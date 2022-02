Guerra Ucraina, un uomo cerca di fermare avanzata del convoglio russo

Un video diventato virale nelle ultime ore mostra una persona in mezzo alla strada che sembra cercare di bloccare i mezzi militari di Mosca. Il gesto ha ricordato l'atto del "tank man" cinese che nel 1989 tentò di fermare i carri armati in piazza Tienanmen

Nelle ultime ore è diventato virale il video di una persona che sembra posizionarsi di fronte a una fila di mezzi militari russi per opporre loro resistenza. ll filmato dura 30 secondi ed è stato publicato da un media ucraino, HB. Come riferisce Il Guardian, non si sa dove sia stato ripreso anche se alcuni dei mezzi che Mosca aveva ammassato al confine riportavano la lettera Z come quella che si vede nel video. Da quello che si riesce a capire, i veicoli non si sono fermati e hanno continuato l’avanzata. Non si sa chi sia quella persona né cosa le sia successo poi (LE ULTIME NOTIZIE - LE FOTO DELLA GUERRA).