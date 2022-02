Ucraina: le ultime parole soldati sull'isola dei Serpenti contro russi

"Siamo una nave da guerra russa, vi chiediamo di deporre le armi e di arrendervi per evitare spargimento di sangue e morti non necessarie, altrimenti bombarderemo". È stato questo l'avviso della nave russa, al quale ha fatto seguito la risposta dei militari ucraini che sono tutti rimasti uccisi nel bombardamento russo, come ha confermato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky che ha conferito loro il riconoscimento di "eroi dell'Ucraina".

Un'isola strategica

Per la sua posizione l'isolotto di Zmiiny, o isola dei Serpenti, ha un importante valore strategico trovandosi nel corridoio commerciale tra le città di Odessa, Mykolaiv e Kherson. A sottolineare questa importanza, Zelensky lo scorso anno aveva scelto l'isola per un'intervista per lanciare un summit contro l'annessione russa della Crimea. "Questa isola, come il resto del nostro territorio, è terra ucraina e noi la difenderemo con tutte le nostre forze", aveva detto il presidente.