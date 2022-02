Accordo Ue, Usa, Gb e Canada: "Escluse da Swift alcune banche russe"

Un "certo numero" di banche russe verrà rimosso da Swift. È l'accordo raggiunto dagli Stati Uniti e dall'Unione europea, insieme a Regno Unito e Canada, dopo l'invasione russa in Ucraina (LO SPECIALE). Ad annunciarlo una dichiarazione congiunta. Come affermato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto di stampa in piena notte, "ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e danneggerà la loro capacità di operare a livello globale". Non solo: "Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Centrale russa" e "lavoreremo per vietare agli oligarchi russi di utilizzare le loro attività finanziarie sui nostri mercati". (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV).