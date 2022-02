Ucraina, bombe su Kiev: bagliori nei cieli della città. VIDEO

L'offensiva ad ampio raggio della Russia sull'Ucraina prosegue, e in serata le sirene hanno ricominciato a risuonare a Kiev, in vista di una pesante ondata di bombardamenti notturni, mentre gli abitanti sono fuggiti nei bunker. La telecamera di Sky TG24 ha documentato i bagliori che illuminano la notte della capitale ucraina, causati dai bombardamenti intorno alla città (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV).