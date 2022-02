2/10 ©Getty

Negli ultimi anni la dipendenza dal gas russo è aumentata in tutta l’Ue. Il fabbisogno complessivo è al momento coperto per il 46% dal gas in arrivo dai giacimenti siberiani, come scrive Repubblica. Il Mare del Nord rimane il secondo fornitore con una quota del 17%. Altre forniture - ma minori - arrivano da Algeria, Libia e dall'Azerbajian. Il resto è coperto dalle forniture in arrivo via nave (il Gnl, gas naturale liquefatto)

LO SPECIALE SULLA GUERRA UCRAINA-RUSSIA