F1, annullato il Gp di Russia dopo l'invasione in Ucraina

Sport

Crisi Russia-Ucraina e sport: stop a finale Champions e Gp F1 di Sochi

La Uefa ha annunciato che la partita in programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi. Inoltre i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano in competizioni internazionali dovranno giocare le partite casalinghe in campo neutro. Attesa per le decisioni Fifa sui playoff per i Mondiali 2022: Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, le nazionali sorteggiate insieme alla Russia negli spareggi, hanno chiesto di non farli disputare a Mosca. Il Gran Premio di Russia di Formula 1 non si correrà

La crisi in corso tra Mosca e l’Ucraina ha pesanti ripercussioni su molti settori, compreso lo sport. Le ultime notizie riguardano la finale di Champions League in programma a San Pietroburgo il 28 maggio - spostata a Parigi allo Stade de France - e la cancellazione del Gran Premio di Russia di formula di Sochi. La decisione sulla Champions è stata presa dalla Uefa alla luce dell'invasione della Russia in Ucraina dopo vari appelli e dopo aver convocato d'urgenza il comitato esecutivo

La Uefa ha anche annunciato che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano in competizioni internazionali dovranno giocare le partite casalinghe in campo neutro "fino a nuovo ordine". La decisione dell'esecutivo Uefa riguarda in particolare lo Spartak Mosca, in corsa in Europa League