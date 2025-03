Serie A, Venezia-Bologna 0-1 e Como-Empoli 1-1. Ora Juventus-Genoa

Al via oggi la 30esima giornata del campionato. Nel pomeriggio si sono giocati i primi due match. I rossoblu sbancano il Penzo con un gol di Orsolini mentre finisce in pareggio la sfida al Sinigaglia. Il programma prosegue adesso con la partita che segna l'esordio di Tudor sulla panchina bianconera: in corso la gara contro i liguri. Alle 20.45 c’è il calcio d’inizio di Lecce-Roma. Domani invece altre 4 partite e lunedì le ultime due

Dopo la pausa Nazionali, il campionato di Serie A riparte oggi con i primi quattro match della 30esima giornata. Nel pomeriggio si sono disputate Como-Empoli, terminata 1-1, e Venezia-Bologna, che si è chiusa con la vittoria in trasferta per 1-0 degli emiliani. Il programma prosegue con Juventus-Genoa, iniziata alle 18 e ora in corso, mentre alle 20.45 c’è il calcio d’inizio di Lecce-Roma ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domani invece si parte alle 12.30 con il lunch match Cagliari-Monza, poi alle 15 c’è Fiorentina-Atalanta. Alle 18 si gioca Inter-Udinese e in serata l’atteso Napoli-Milan. Questo turno si concluderà lunedì 31 marzo con Verona-Parma (alle ore 18.30) e con Lazio-Torino (alle 20.45).

Ammoniti : Idzes, Condè, Calabria, Zerbin per gioco falloso, Perez per comportamento non regolamentare.

Prima frazione di gioco molto equilibrata al Penzo. I padroni di casa costruiscono le due migliori occasioni, con Zerbin (su cui para Skorupski) e Idzes (il cui colpo di testa esce di poco. È il Bologna però a portarsi in vantaggio a inizio ripresa: cross di Cambiaghi sul secondo palo dove arriva Orsolini che calcia al volo e segna un gran gol. Nei minuti successivi il Venezia sfiora il pari con Busio e Yeboah. Ma il risultato non cambia più e il Bologna conquista tre punti d'oro nella corsa a un posto Champions.

Como-Empoli, la cronaca della partita

Al 20esimo viene annullato un gol a Goldaniga per fuorigioco. Al 34esimo è Kouamé a sfiorare il vantaggio. L’occasione più nitida della prima frazione capita a Grassi che di testa colpisce il palo. L’Empoli colpisce un altro legno con Kouamé a inizio ripresa ma poco dopo è il Como a portarsi avanti: Caqueret serve Vojvoda che mette al centro dove Douvikas appoggia in rete. Al 75esimo i toscani pareggiano con Kouamé, di testa su assist di Pezzella. Nel finale è ancora l'attaccante ivoriano ad andare vicino al gol. In pieno recupero espulso Fazzini e l'Empoli resta in 10. Il punteggio finale è di 1-1.

Il tabellino di Como-Empoli 1-1 (HIGHLIGHTS)

Gol: nel st 16' Douvikas, 30' Kouame

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Moreno (11' st Valle); Sergi Roberto (1' st Perrone), Da Cunha; Strefezza (32' st Ikone), Caqueret (42' st Gabrielloni), Diao; Cutrone (11' st Douvikas). All.: Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Viti (13' st Fazzini), Goglichidze (25' st Solbakken), Marianucci; Pezzella, Grassi, Henderson (25' st Bacci), Gyasi (40' st De Sciglio); Cacace, Esposito (25' st Colombo); Kouame. All.: D'Aversa

Espulsi: Fazzini per gioco falloso. Ammoniti: Goglichidze, Goldaniga, Pezzella, Henderson, Grassi, Gyasi per gioco falloso, Sergi Roberto per comportamento non regolamentare.