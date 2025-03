Edoardo Bove ricoverato ad Ancona, test per valutare ritorno in campo

Il calciatore 22enne della Fiorentina si deve sottoporre ad alcuni accertamenti per le sue aritmie dopo il malore avvenuto in campo contro l’Inter l’1 dicembre scorso. I risultati sono attesi entro una o due settimane. Al momento Bove vive con un defibrillatore, impiantatogli dopo l’arresto cardiaco

Test ed esami per Edoardo Bove, ricoverato da ieri all'Ospedale Torrette di Ancona. Il calciatore 22enne della Fiorentina si è sottoposto ad alcuni accertamenti per le sue aritmie al fine di valutare la possibilità di un intervento che gli permetta di tornare a giocare a calcio in Italia. Il centrocampista di origine romana è stato vittima di un malore in campo, un arresto cardiaco, durante la partita dell’1 dicembre scorso contro l’Inter. Per i medici, allo stato attuale delle condizioni di salute di Bove, è importante capire se la sua cardiopatia sia strutturale o meno. I risultati dei test diagnostici e degli accertamenti specifici, esami anche invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie, arriveranno entro una o due settimane.