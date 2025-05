Sinner agli Internazionali di Roma, quando gioca contro Navone

Jannik Sinner è ormai pronto a tornare in campo, dopo la squalifica per il caso Clostebol . Teatro del suo ritorno saranno i campi degli Internazionali d'Italia, a Roma. Il suo primo avversario in tabellone sarà l’argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking mondiale. La sfida è in programma sabato 10 maggio sul campo centrale del Foro Italico. In attesa della definitiva conferma, il match d'esordio del tennista azzurro numero uno al mondo dovrebbe aprire il programma serale, a partire dalle 19 circa, e verrà trasmesso in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky.

La sfida contro Navone

Navone, nel turno precedente, ha prevalso in due set, 6-3 6-3, contro Federico Cinà, 18enne wild card (invitato della FITP) in quanto stella emergente del circuito juniores negli anni passati e semifinalista agli Us Open nel 2023, come sottolinea proprio il sito degli Internazionali d'Italia. Sinner, dunque, sfiderà un tennista che dovrebbe costringerlo a colpire tante palle, a lavorare duro punto su punto. Facendo attenzione, in particolare, al dritto lungolinea del 24enne di Nueve de Julio, vicino Buenos Aires. "Sarà speciale giocare con Jannik il match del suo ritorno in campo – ha dichiarato Navone - Lui è un giocatore fantastico, ha vinto diversi Slam, è incredibile, ma io devo preparare la mia partita e le mie cose per provare a vincere e anche se è un bene per lui e per voi che sia il numero uno del mondo italiano e per di più qui a Roma io proverò a rovinargli un po' il rientro anche se sarà un momento speciale".