Tennis, terminata la sospensione: Jannik Sinner è arrivato a Roma

Il campione italiano, numero uno del mondo, domani si allenerà al Foro Italico in vista degli Internazionali d'Italia. Oggi è scaduto, infatti, il termine previsto per la sospensione dopo il caso clostebol

Jannik Sinner ( L'INTERVISTA ESCLUSIVA ) è arrivato oggi a Roma. Nel primo pomeriggio, il tennista azzurro è sbarcato all'aeroporto di Ciampino con un jet privato partito da Nizza. Dallo scalo romano, il numero uno del tennis si è diretto poi verso un hotel dove alloggerà in questi giorni. Dopo la sospensione di tre mesi, proprio domani Sinner sarà impegnato in un allenamento al Foro Italico dove mercoledì inizieranno gli Internazionali d'Italia. Terminato un periodo di stop forzato, il campione è apparso sorridente mentre usciva dallo scalo di Ciampino, scortato da un uomo della sicurezza. Ad attendere l'azzurro del tennis numero al mondo una macchina degli Internazionali, l'appuntamento che segna il ritorno in campo del tennista italiano dopo il caso clostebol.

Il ritorno in campo

Il conto alla rovescia, dunque, è terminato, dato che, come detto, termina oggi la sospensione di tre mesi inflitta a Sinner per la vicenda legata al doping. Il campione altoatesino è pronto a tornare a calcare i campi da tennis, a cominciare da quelli che lo vedrano protagonista proprio agli Internazionali d'Italia. Domani, appunto, è in programma la prima uscita ufficiale di Sinner, prima con il media day e poi, alle 19, con l'allenamento sul Centrale del Foro Italico insieme a Jiri Lehecka. Il torneo maschile comincia mercoledì 7 maggio ma domani ci sarà l'atteso sorteggio del tabellone, a Fontana di Trevi, che comincerà alle 12, preceduto alle 11 da quello della prova femminile, al via martedì 6. Il miglior tennista al mondo, classifica alla mano, dopo Roma è atteso dal torneo di Amburgo e poi dal Roland Garros, prima di cominciare la stagione sull'erba.