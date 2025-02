Caso clostebol, accordo Sinner-Wada: tre mesi di sospensione

Il numero uno del mondo si è accordato con l'Agenzia mondiale antidoping: dovrà restare fermo dal 9 febbraio al 4 maggio, ma potrà allenarsi dal 13 aprile. Decade il ricorso davanti al Tas. Per questo caso, Sinner la scorsa estate era stato prosciolto dall'Itia. “Pendeva su di me ormai da quasi un anno e il processo ancora aveva un tempo lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell'anno", ha spiegato. Binaghi: "Ingiustizia, ma così finisce un incubo"

Jannik Sinner si è accordato con l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) sul caso Clostebol: il tennista azzurro, numero uno del mondo, sconterà una sospensione di tre mesi. In virtù di questo accordo consensuale, decade il ricorso davanti al Tas di Losanna: il prossimo 16-17 aprile non ci sarà l’udienza. L’atleta altoatesino, la scorsa estate, per il caso Clostebol era stato prosciolto dall'Itia (International Tennis Integrity Agency), che dopo un’inchiesta era arrivata alla conclusione che si era trattato di una contaminazione involontaria.

Sinner, quindi, dovrà scontare una sospensione di tre mesi: dovrà restare fermo dal 9 febbraio al 4 maggio, ma potrà riprendere l'attività di allenamento il 13 aprile. Il tennista dovrebbe saltare 4 Master 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid), ma potrebbe tornare in campo a Roma, agli Internazionali d'Italia in programma dal 7 al 18 maggio, prima del Roland Garros. Nonostante la sospensione, Sinner ha comunque la posizione di n. 1 del mondo garantita fino all'inizio della stagione su terra.

La Wada ha confermato "di aver concluso un accordo per la risoluzione del caso del tennista italiano, che ha accettato un periodo di tre mesi di inammissibilità per una violazione della regola del doping che lo ha portato a un test positivo per il clostebol, una sostanza vietata, nel marzo 2024". Inoltre, la Wada ha riconosciuto che Sinner "non aveva intenzione di imbrogliare e che la sua esposizione al Clostebol non ha fornito alcun vantaggio per migliorare le prestazioni".

Le parole di Sinner

“Questo caso pendeva su di me ormai da quasi un anno e il processo ancora aveva un tempo lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell'anno", ha detto Sinner commentando l'accordo con la Wada. "Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della Wada siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l'offerta della Wada di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi", ha aggiunto.

Binaghi: “Ingiustizia, ma finisce un incubo”

Un commento è arrivato anche da Angelo Binaghi, presidente della Fitp. “È la prima volta che una vergognosa ingiustizia ci rende felici perché il primo pensiero è per il ragazzo che vede finire un incubo. Questo accordo tra le due parti certifica l'innocenza di Jannik, la sua assoluta non colpevolezza, e gli consente finalmente di rasserenarsi e pianificare il suo futuro con un grande rientro agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma, dove tutta l'Italia lo accoglierà come merita", ha detto. "Resta il rammarico per tutto quello che ha dovuto passare e per tutto il tempo che Jannik ha dovuto trascorrere con questo macigno. Se non altro, questo sarà forse l'ultimo grande errore della Wada che, come sappiamo, ha già deciso di cambiare le regole che hanno costretto Jannik ad accettare un compromesso che anche se non riconosce alcuna sua responsabilità è veramente ingiusto", ha aggiunto.

Legale Sinner: “Ora dolorosa esperienza è alle spalle”

"Sono felice che Jannik possa finalmente lasciarsi alle spalle questa dolorosa esperienza”, ha detto invece Jamie Singer, l’avvocato che ha difeso Sinner nella controversia con la Wada. “La Wada – ha aggiunto il legale – ha confermato i fatti stabiliti dal Tribunale Indipendente (Itia). È chiaro che Jannik non aveva alcuna intenzione, non era a conoscenza della situazione e non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo. Purtroppo, gli errori commessi da alcuni membri del suo team hanno portato a questa situazione”.