Atp Doha, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Dal 17 al 22 febbraio va in scena in Qatar l’Atp 500 di Doha, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi si è tenuto il sorteggio, che ha riservato subito qualche sorpresa: al primo turno ci sarà la sfida tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Al torneo avrebbe dovuto partecipare anche Jannik Sinner: dopo l’accordo con la Wada sul caso clostebol, e la sospensione di tre mesi, il numero 1 al mondo non ci sarà. Dopo la cancellazione di Sinner dalla competizione, la testa di serie a Doha è Carlos Alcaraz. Poi Alex De Minaur e Djokovic.

Il sorteggio

Al primo turno Alcaraz affronterà il cileno Marin Cilic. Alex De Minaur se la vedrà con Roman Safiullin, entrato in tabellone al posto di Sinner. E ci sarà la sfida tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il tennista serbo e l’azzurro si sono già incontrati quattro volte, l’ultima nel 2021 ai quarti degli US Open: Djokovic, che torna in campo dopo l’infortunio agli Australian Open, ha sempre vinto. Djokovic e Berrettini sono nella parte alta del tabellone: in semifinale è possibile l'incrocio con Alcaraz. Per lo spagnolo, poi, ai quarti c'è il pericolo Grigor Dimitrov. Daniil Medvedev, De Minaur e Andrej Rublev, gli altri tennisti della top 10 impegnati in Qatar, si trovano tutti nell'altro lato del tabellone e potranno sfidare eventualmente Alcaraz soltanto in finale.