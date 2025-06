Atletica, al Golden Gala Battocletti segna record italiano nei 5000m

Superlativo terzo posto con annesso record italiano per Nadia Battocletti nei 5000 metri del "Golden Gala Pietro Mennea" che si sta svolgendo allo stadio Olimpico di Roma. L'azzurra ha fermato i crono su 14'23"15 migliorando il già suo precedente primato nazionale di 14'31"64 che aveva stabilito nella gara dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Per la 25enne mezzofondista trentina di Cavareno delle Fiamme Azzurre, accolta in fase di presentazione dall'ovazione dei presenti, era al debutto stagionale sulla distanza. Per Nadia, allenata dal padre Giuliano, una gara molto accorta, perfetta sotto l'aspetto della tattica. Straordinaria Beatrice Chebet vincitrice in 14'03"69, personale migliorato di oltre due secondi (era 14'05"92), nuovo record nazionale keniano, secondo crono all-time, ma soprattutto primato del Golden Gala e miglior prestazione mondiale stagionale. Seconda l'etiope Freweyni Hailu con il primato personale 14'19"33. Quarta l'etiope Birke Haylom (14'24"20), quinta un'altra etiope, Gudaf Tsegay (14'24"86). Battocletti tra lo scorso anno e quest'anno, oltre ai titoli e medaglie conquistate (su tutte l'argento olimpico a Parigi nei 10.000 metri e la doppietta d'oro 5000-10.000 agli Europei di Roma 2024), sta riscrivendo la storia del mezzofondo italiano con ben sei record nazionali e uno europeo, quello dei 5 km su strada.