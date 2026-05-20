Europa League, trionfa l'Aston Villa: Friburgo battuto in finale 3-0

Al Besiktas Park di Istanbul la squadra di Emery porta a casa il trofeo grazie ai gol di Tielemans, Buendia e Rogers, e conquista la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Uefa del 1982. In tribuna a festeggiare anche il Principe William, grande tifoso del club inglese

È l'Aston Villa a conquistare l’edizione 2025/2026 dell’Europa League (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). La squadra di Emery ha battuto per 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul, grazie ai gol di Tielemans, Buendia e Rogers (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Il club inglese vince così la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Uefa del 1982. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League dopo quelle conquistate con il Siviglia nel 2013/14, 2014/15 e 2015/16 e con il Villareal nel 2020/21. In tribuna a festeggiare i 'villans' anche il Principe William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese.