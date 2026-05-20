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Europa League, trionfa l'Aston Villa: Friburgo battuto in finale 3-0

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©Ansa

Al Besiktas Park di Istanbul la squadra di Emery porta a casa il trofeo grazie ai gol di Tielemans, Buendia e Rogers, e conquista la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Uefa del 1982. In tribuna a festeggiare anche il Principe William, grande tifoso del club inglese

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È l'Aston Villa a conquistare l’edizione 2025/2026 dell’Europa League (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). La squadra di Emery ha battuto per 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul, grazie ai gol di Tielemans, Buendia e Rogers (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Il club inglese vince così la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Uefa del 1982. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League dopo quelle conquistate con il Siviglia nel 2013/14, 2014/15 e 2015/16 e con il Villareal nel 2020/21. In tribuna a festeggiare i 'villans' anche il Principe William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese.

La cronaca di Friburgo-Aston Villa

A Istanbul ci prova subito il Friburgo con Matanovic, gli avversari rispondono con una conclusione di Rogers parata da Atubolu. Al 17' tedeschi vicinissimi al vantaggio con Hofler. Nel finale di primo tempo tripla conclusione dell'Aston Villa, che poi la sblocca con Tielemans al 41' e raddoppia con Buendia al 48'. Nella ripresa la squadra di Emery difende con grande attenzione e al 58' Rogers segna il gol del 3-0. Al 70' pericoloso Onana di testa, pochi minuti dopo conclusione di Buendia che finisce sull'esterno della rete. Occasione Friburgo con il colpo di testa di Mazambi all'84', Martinez respinge. Dopo un minuto di recupero il risultato non cambia e l'Aston Villa porta a casa la coppa.

Il tabellino di Friburgo-Aston Villa 3-0

41' Tielemans, 45' + 3' Buendia, 58' Rogers

 

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu ; Kubler (73' Makembo), Ginter, Lienhart (61' Rosenfelder), Treu; Eggestein, Hofler (61' Holer); Beste (86' Gunter), Manzambi, Grifo (73' Scherhandt); Matanovic. All.: Schuster

 

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres (88' Mings), Digne (81' Maatsen); Lindelof (66' Onana), Tielemans (88' Douglas Luiz); McGinn, Rogers, Buendia (81' Sancho); Watkins. All.: Unai Emery

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