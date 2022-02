Ucraina, scontri vicino alla centrale nucleare di Chernobyl: i rischi

10/14 ©IPA/Fotogramma

L’allarme arriva anche dai medici, americani e russi, dell'International Physicians for the prevention of nuclear war (Ippnw), che in un documento pubblicato online avvertono: "Non importa la genesi, la causa o chi ha iniziato cosa, la realtà è che ci sono 15 reattori nucleari operativi in Ucraina. Se i reattori si trovano nel mezzo di un conflitto o di una guerra, non possono essere semplicemente abbandonati”. Secondo gli esperti, "la guerra potrebbe portare a un disastro simile o peggiore del crollo del reattore di Chernobyl del 1986"