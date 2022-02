Ucraina, Zelensky: “Lasciati soli a combattere contro la Russia”

L'Ucraina "è stata lasciata sola" a combattere contro la Russia (LIVEBLOG SULLA GUERRA - MISSILI SU KIEV: VIDEO). Lo afferma il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky in un video diffuso nella notte. "Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura", ha detto nel filmato pubblicato sul sito della presidenza ucraina. Zelensky ha fatto anche sapere che "137 eroi, non cittadini” sono caduti durante il primo giorno dell'invasione russa e 316 sono rimasti feriti in combattimento. Il presidente ha anche dichiarato di essere insieme alla sua famiglia “l’obiettivo numero 1” dei russi, ma "resto qui" ha aggiunto, facendo riferimento a "fake news" su un suo allontanamento da Kiev.