Guerra Russia Ucraina, missili su Kiev nella notte. VIDEO

Mondo

Putin ha annunciato il via libera alle operazioni definendo la manovra come “un'operazione militare speciale per proteggere il Donbass', aggiungendo che l'obiettivo 'non è invadere il Paese ma smilitarizzarlo'. Esplosioni registrate in diverse città, fra cui la capitale Kiev, Odessa, Kharkiv, Mariupol e Leopoli