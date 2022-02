Guerra in Ucraina, si combatte a Chernobyl

Mondo

Dopo che l'attacco ha preso il via, a Kiev risuonano le sirene per possibili bombardamenti. La popolazione è stata invitata a recarsi nei rifugi antiaerei. Code ai benzinai, molti cittadini sono in fuga. Si sono sentite esplosioni anche in altre città del Paese. 'State calmi e state a casa', ha detto il presidente ucraino Zelensky alla popolazione. Annunciata l'introduzione della legge marziale