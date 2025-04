Il Conclave nella storia, il più breve è durato 10 ore

Nel Novecento la durata è stata piuttosto breve. Il conclave che portò alla nomina di Pio X nell'agosto 1903 si protrasse per 3 giorni; il successore Benedetto XV nel settembre 1914, fu eletto 5 giorni. Pio XI nell'agosto 1922 fu nominato in un conclave di 4 giorni, mentre Pio XII nel 1939 in 3 giorni. Anche Giovanni XXIII fu individuato in una riunione di soli 3 giorni nel 1958: la sua elezione fu una sorpresa per molti, in quanto era considerato un "papabile" minore, ma il suo spirito di apertura e riforma, specialmente con il Concilio Vaticano II, cambiò profondamente la Chiesa cattolica