Diritto d’autore, perché è importante per gli autori tutelarsi

Negli ultimi tempi sono nate delle piattaforme come Created by Humans che mette in contatto gli sviluppatori dei sistemi AI e gli scrittori, ponendosi tre obiettivi: il controllo su come il lavoro degli scrittori viene utilizzato dalle aziende di intelligenza artificiale, l’accertamento dell’accuratezza delle citazioni e l’ottenimento di compenso per l’utilizzo del lavoro letterario. Molti scrittori sono scesi in campo a colpi di manifesti e documenti programmatici per sollecitare l’intervento dei legislatori.