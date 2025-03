Intercettazioni Federginnastica, Procura dello Sport apre inchiesta

La vicenda è partita dalle conversazioni sessiste riguardanti le atlete della ginnastica ritmica tra esponenti apicali della Federazione, in particolare l'attuale presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e l'ex numero uno federale, Gherardo Tecchi. Sono contenute, secondo quanto riportato da "Il Corriere della Sera", nelle oltre 300 pagine di intercettazioni della Procura di Monza che a fine 2022 ha indagato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura di Desio, Anna Basta e Nina Corradini ascolta articolo

La procura generale dello sport presso il Coni, guidata dal prefetto Ugo Taucer, aprirà un'inchiesta dopo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che vedono coinvolti l'attuale presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e l'ex numero uno federale, Gherardo Tecchi, come riportato dal Corriere della Sera. Il fascicolo sarà aperto lunedì prossimo. Non a caso, il presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, aveva parlato in giornata di una "dinamica avviata dal procuratore Taucer".

Il procuratore dello sport Ugo Taucer - ©Ansa

Le intercettazioni telefoniche La vicenda è partita dalle conversazioni sessiste riguardanti le atlete della ginnastica ritmica tra esponenti apicali della Federazione. Sono contenute, secondo quanto riportato da "Il Corriere della Sera", nelle oltre 300 pagine di intercettazioni della Procura di Monza che a fine 2022 ha indagato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura di Desio, Anna Basta e Nina Corradini. C'è in particolare una conversazione del 25 novembre 2022 tra l'ex numero uno federale Gherardo Tecchi e un utente che da poco i carabinieri hanno identificato, ovvero il nuovo presidente della Federazione Italiana Ginnastica Andrea Facci, eletto all'unanimità il 1° marzo. Facci, contattato da Il Corriere spiega: "Ho sbagliato a usare quelle parole ed ho chiamato subito Ginevra Parrini per scusarmi direttamente con lei - dice l'attuale numero uno del movimento - Parrini è stata una ginnasta bravissima della nostra Nazionale di Ritmica che ha rappresentato l'Italia per diversi anni. Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo". Ginevra Parrini avrebbe accettato le scuse. Approfondimento Caso abusi, Emanuela Maccarani non guiderà più Azzurre della ritmica