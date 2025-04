MotoGp, Gp Jerez in Spagna, vince Alex Marquez: gli highlights

Alex Marquez su Ducati del team Gresini ha vinto il Gran Premio di Jerez de la Frontera classe MotoGp. Terza la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia dietro anche a Fabio Quartararo su Yamaha, secondo. Cade ad inizio gara Marc Marquez sull'altra Ducati ufficiale, si rialza, riparte e alla fine chiude in dodicesima posizione.

Bagnaia: "Gara non mi è piaciuta"

"Ringrazio il pubblico per il sostegno. Onestamente gare come questa a me non

piacciono. Sono rimasto bloccato la' dietro. Ogni volta che volevo provare a fare un sorpasso, ero costretto a rinunciare subito all'idea. Congratulazioni ad Alex (Marquez, ndr) per la sua prima vittoria e a Fabio (Quartararo, ndr) per il podio con

una moto inferiore". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), terzo al termine del Gran Premio di Spagna, sul circuito Angel Nieto.

Le classifiche



Ordine d'arrivo Gp Spagna MotoGP 2025 a Jerez: 1. Alex Marquez (Ducati) 2. Fabio Quartararo (Yamaha) 3. Francesco Bagnaia (Ducati) 4. Maverick Vinales (KTM) 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 6. Brad Binder (KTM) 7. Pedro Acosta (KTM) 8. Ai Ogura (Aprilia) 9. Enea Bastianini (KTM) 10. Luca Marini (Honda) 11. Johann Zarco (Honda) 12. Marc Marquez (Ducati) 13. Alex Rins (Yamaha) 14. Aleix Espargaro (Honda) 15. Marco Bezzecchi (Aprilia) 16. Raul Fernandez (Aprilia) 17. Augusto Fernandez (Yamaha) 18. Lorenzo Savadori (Aprilia) Classifica Mondiale piloti: Alex Marquez 140 punti Marc Marquez 139 Pecco Bagnaia 120 Franco Morbidelli 84 Fabio Di Giannantonio 63 Fabio Quartararo 50 Johann Zarco 43 Ai Ogura 37.