Guerra Ucraina-Russia, Mosca non potrà partecipare all’Eurovision

Come si è arrivati alla decisione

approfondimento

L’Eurovision song contest si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino. Sia l’Ucraina che la Russia avrebbero dovuto partecipare, ma con l’avvio dell’operazione militare russa in Ucraina si è deciso di prendere provvedimenti a danno di Mosca. Secondo quanto si apprende, la decisione non è stata semplice. Nelle ore precedenti alla pubblicazione del comunicato, gli organizzatori avevano ricevuto numerose richieste di questo tipo e Yle, la radiotelevisione di stato finlandese, avrebbe persino minacciato di tirarsi fuori nel caso in cui non si fosse presa una decisione simile.

Nell'edizione di quest'anno a rappresentare l’Ucraina all’Eurovision sarà Kalush Orchestra. Come ricostruisce Euronews, la cantante Alina Pash, che aveva vinto una competizione nazionale e ottenuto così l’accesso al festival canoro, è infatti stata costretta a ritirarsi a causa dell’accusa di aver visitato la Crimea illegalmente nel 2015. Non è la prima volta che quanto accaduto in Crimea finisce per influenzare il festival. Nel 2017, quando era l’Ucraina a ospitale il festival, fu impedito a una cantante russa di entrare nel Paese, ufficiosamente perché si era esibita nel territorio conteso.