Eurovision Song Contest 2022, le prime foto della scenografia

Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia, mentre Achille Lauro sarà in gara per San Marino, nel frattempo la produzione dell’Eurovision Song Contest ha pubblicato alcuni scatti del palco

Meno di tre mesi alla sessantaseiesima edizione dell’ Eurovision Song Contest . Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan condurranno la competizione musicale, quest’anno in programma a Torino dopo il trionfo dello scorso anno dei Måneskin con il brano Zitti e buoni. Nelle scorse ore l’organizzazione dell’evento ha mostrato le prime immagini ufficiali del palco che vedrà gli artisti esibirsi per la conquista dell’ambita vittoria.

Eurovision Song Contest, il palco

Mahmood e Blanco gareggeranno per l’Italia con Brividi, la canzone vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), mentre Achille Lauro rappresenterà San Marino dopo la vittoria di Una voce per San Marino. Poco fa la produzione dell’Eurovision Song Contest ha mostrato in anteprima alcune foto del palco con un post sul profilo Instagram che conta oltre 870.000 follower.