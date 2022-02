San Marino, cosa sapere sul festival che qualifica all'Eurovision

Sabato 19 febbraio, alle 21, si terrà la finale del contest. Achille Lauro favorito numero 1, Blind dà forfait. Al Bano superospite, Jonathan Kashanian presentatore. Ecco come vederlo in tv arrivando preparati all'appuntamento Condividi

Manca poco ormai alla finale di Una voce per San Marino, il festival del piccolo Stato del Titano che offrirà al suo vincitore la possibilità di raggiungere Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest di Torino, per inseguire il sogno di emulare il successo di un anno fa dei Maneskin. La kermesse canora si tiene sabato 19 febbraio alle 21, ecco cosa c’è da sapere.

Cosa è Una voce per San Marino leggi anche Eurovision 2022, Achille Lauro e Blind tra i candidati di San Marino Una voce per San Marino è un festival canoro diventato particolarmente importante negli ultimi anni proprio grazie all’Eurovision. Per partecipare bisogna aver compiuto 16 anni d’età al 30 aprile del 2022. Non ci sono vincoli di nazionalità o di lingua (a differenza che a Sanremo, dove gli stranieri sono ammessi – vedasi Ana Mena – ma è obbligatorio cantare in italiano). Il premio per il primo classificato, oltre alla qualificazione per l’Eurovision, consiste in un assegno da 7 mila euro.

ACHILLE LAURO FAVORITO leggi anche Eurovision 2022, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Cattelan Tra i partecipanti alla competizione c’è già un grande favorito: Achille Lauro. L’artista, protagonista delle recenti edizioni di Sanremo (da concorrente per due volte, da superospite fisso nel 2021), viene dalla delusione del quattordicesimo posto in Riviera con la sua Domenica ma sembra potersi rifare vincendo la finale di stasera e qualificandosi dunque per l’Eurovision. I bookmaker puntano forte su di lui.

MOGOL PRESIDENTE DI GIURIA leggi anche Eurovision 2022, i Paesi partecipanti che si sfideranno a Torino Stavolta Achille Lauro non avrà bisogno di convincere il pubblico da casa. A San Marino, infatti, non c’è nessuna giuria demoscopica e nessun televoto. Tutto viene deciso dal giudizio insindacabile della giuria di esperti che quest’anno è presieduta nientemeno che da Mogol. Gli altri giurati sono il direttore d’orchestra Simon Lee, la conduttrice di Radio Bruno Clarissa Martinelli, la cantante di origine danese Susanne Georgi, che nel 2009 rappresentò San Marino all’Eurovision, il direttore di BMG Italy Dino Stewart.

GLI ALTRI CONCORRENTI leggi anche Eurovision Song Contest, svelato il logo della manifestazione La voglia di Eurovision convoglia sul festival sanmarinese un buon numero di cantanti rimasti fuori dai Festival nazionali. Non sorprende, dunque, vedere tra i partecipanti nomi noti dell’industria musicale italiana come quelli di Valerio Scanu e Ivana Spagna. Con loro ci saranno anche Alessandro Coli & DJ Burak Yeter; Cristina Ramos; Francesco Monte; Matteo Faustini; Tony Cicco; Deshedus & Alberto Fortis; Fabry &. Labiuse feat. Miodio.

LA DEFEZIONE DI BLIND vedi anche I Maneskin al Global Citizen Live 2021: la fotostoria del gruppo Non sarà invece della partita Blind. Il rapper finalista nel 2020 di X Factor 14 era tra i favoriti per la vittoria del contest ma ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute. Niente Covid, il tampone fatto dal cantante ha dato esito negativo, ma il giovane artista di Cuore nero ha spiegato: “Non sono assolutamente in condizioni di partecipare alla finale, poiché mi è salita la febbre e i sintomi sono aumentati”.

AL BANO SUPEROSPITE leggi anche Eurovision: le reazioni delle altre nazioni alla vittoria dei Måneskin A condurre la serata saranno Senhit, artista italo-eritrea che l’anno scorso ha partecipato all’Eurovision per San Marino e l’attore israeliano naturalizzato italiano Jonathan Kashanian, ex del Grande Fratello. Superospite della serata sarà Al Bano.