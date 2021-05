Eurovision Song Contest 2021: segui la finale con noi. DIRETTA

Il Trofeo dell'Eurovision Song Contest 2021



Ecco il microfono ambito da tutte le ugole d'oro che questa sera si sfideranno sul palco di Rotterdam. Ricordiamo che, in questo momento storico in cui la musica dal vivo manca enormemente a tutti noi, questo evento si carica di un'emozione enorme. L'edizione 2020 non si è potuta svolgere a causa della pandemia mentre quest'anno, tra pochi minuti, su quel palco non solo si esibiranno grandi artisti ma anche - e innanzitutto - l'amore per la musica. Assieme alla speranza di ricominciare a goderci sia quella sia qualsiasi altra cosa come facevamo prima. Non appena si potrà tornare a farlo in piena sicurezza.