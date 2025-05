Mission: Impossible–The Final Reckoning anteprima al cinema 19 maggio

L'ottavo capitolo della saga action con Tom Cruise nei panni dello specialista di spionaggio Ethan Hunt arriva in sala con tre giorni di anticipo per i fan che non possono aspettare l'uscita ufficiale di giovedì 22 maggio

I fan di Mission: Impossible, la saga d'azione con Tom Cruise iniziata sul grande schermo nel 1996 col primo film diretto da Brian De Palma, non stanno più nella pelle in vista dell'uscita ufficiale della nuova pellicola diretta da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Dopo la speciale première con accoglienza trionfale sul red carpet al Festival di Cannes e la prima mondiale a Londra, lo scorso 15 maggio, il film arriva nelle sale italiane per una serie di proiezioni esclusive in anteprima lunedì 19 maggio.

Le anteprime precedono di pochi giorni il debutto ufficiale in tutti i cinema nazionali fissato per giovedì 22 maggio.

Le proiezioni speciali in anteprima lunedì 19 maggio A poco meno di due anni dall'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning, Tom Cruise e Cristopher McQuarrie sono pronti a svelare al pubblico il seguito della trama lasciata in sospeso con la pellicola del 2023.

L'attesa sarà ripagata, stando alle cronache di chi ha avuto modi di vedere il lungometraggio in anteprima a Cannes, dove il titolo presentato Fuori Concorso, ha ottenuto una standing ovation e cinque minuti di applausi.

In Italia il film è in programmazione, solo al cinema, dal 22 maggio (negli Usa uscirà il giorno seguente) ma i fan più accaniti della saga potranno vederlo, sempre al cinema, lunedì 19 maggio, approfittando della speciale giornata di proiezioni in anteprima promossa da Eagle Pictures, che distribuisce in Italia i titoli con etichetta Paramount Pictures.

Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà in programmazione in un numero di sale selezionate sparse sul territorio nazionale e in molti cinema sono previsti più spettacoli nella stessa giornata. L'elenco completo delle sale è disponibile sul sito ufficiale di Eagle Pictures dove le prevendite per l'evento sono state aperte già il mese scorso e dove è possibile acquistare i ticket per gli spettacoli del 19 maggio e per quelli dei prossimi giorni, a partire dal 22 maggio.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, la trama

Tensione, mistero, adrenalina e azione. I fan delle avventure di Ethan Hunt, lo specialista di spionaggio che ha il volto di Tom Cruise, dovranno ripassare i fatti del capitolo sette della saga, Mission: Impossible - Dead Reckoning, per inserirsi nel flusso della nuova trama, che fa ripartire la storia da dove si era interrotta col film del 2023.

Ethan Hunt e il suo team sono al lavoro contro l'Entità, l'Intelligenza Artificiale che minaccia di causare disastri a livello globale in termini di sistemi informatici e servizi, inclusa la fornitura di energia elettrica. L'agente, già impegnato nella prima parte della storia - e della missione - nel disinnescare il codice sorgente in grado di distruggere la minaccia, si scontra con Gabriel (l'attore Esai Morales), emissario dell'Entità, legato al passato di Hunt. La sfida, che ha già condotto i protagonisti in un vorticoso giro per il mondo, tra treni e in corsa e aerei in volo, è ben lungi dal dirsi conclusa.