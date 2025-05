Umbria Jazz 2025 torna a Perugia con 250 eventi. Il programma completo

Dal jazz puro al pop internazionale, l’edizione 2025 di Umbria Jazz porta a Perugia dieci giorni di musica con star globali, artisti emergenti e spettacoli gratuiti nel cuore della città. Appuntamento dall' 11 al 20 luglio

È stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 di Umbria Jazz, in programma a Perugia dall’11 al 20 luglio. Il festival, uno dei più importanti appuntamenti musicali italiani, torna con oltre 250 eventi in cartellone e conferma la sua vocazione internazionale, con un’offerta che spazia dal jazz puro al pop d’autore, dalla black music allo swing. Il cuore dell’evento sarà come sempre il centro storico della città, trasformato per dieci giorni in un grande villaggio musicale con tredici palchi tra location all’aperto e spazi teatrali.

Star internazionali e nuove voci Sul palco principale dell’Arena Santa Giuliana, saranno protagoniste le grandi voci: Dianne Reeves, Gregory Porter, Kurt Elling con i Yellowjackets in omaggio ai Weather Report, e la nuova stella Samara Joy. Spazio anche al pop raffinato con Mika e i Patagarri, rivelazione di X Factor, e alla black music con la presenza straordinaria di Lionel Richie, Ledisi e Thee Sacred Souls. In arrivo anche la poliedrica Angélique Kidjo dall’Africa e il geniale Jacob Collier. Il jazz più ortodosso sarà rappresentato da nomi come Herbie Hancock, Stefano Bollani e Kamasi Washington. Non mancheranno incursioni nel rock, con la chitarra soft di Lee Ritenour e la potenza della SatchVai Band (Steve Vai e Joe Satriani), mentre il funky di Candy Dulfer e Marcus Miller porterà una scarica di energia.

Una città in festa per dieci giorni Più della metà degli eventi in programma sarà a ingresso gratuito, per portare la musica a un pubblico ampio e restituire alla città quell’atmosfera di festa popolare che è parte integrante dell’identità di Umbria Jazz. Gli spettacoli open air si terranno in luoghi simbolici come piazza IV Novembre, i giardini Carducci e la Terrazza del Mercato Coperto, quest’ultima dedicata allo swing. I concerti più raccolti saranno ospitati nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria, mentre il Teatro Morlacchi e il restaurato Teatro del Pavone accoglieranno le esibizioni jazz più classiche.