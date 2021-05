“Rock’n’roll never dies”

approfondimento

Eurovision Song Contest, tutti i piazzamenti sul podio dell'Italia

I Maneskin- lanciati da X Factor e vincitori di Sanremo 2021 - sono i terzi vincitori italiani dell’Eurovision, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. A premiarli per la loro “Zitti e buoni” all'Ahoy Arena di Rotterdam soprattutto il voto del pubblico a casa (numerosi gli endorsement dei big nostrani da Vasco a Pausini, passando per Fedez e Ferragni che hanno mobilitato i loro milioni di followers). Un vittoria celebrata dal palco di Rotterdam al grido di “Rock’n’roll never dies”. E il loro ultimo predecessore, Toto Cutugno, ha commentato: "Ho provato la loro stessa gioia. Mi è piaciuta l'esibizione, la presenza scenica. Damiano canta molto bene". "Ha vinto un brano fuori dagli schemi - ha aggiunto - Il pubblico, secondo me soprattutto quello giovane, lo ha apprezzato. Questa vittoria significa anche che l'Italia può fare tutto".