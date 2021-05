2/13 ©Getty

1956 – Secondo posto parimerito per “Aprite le finestre” di Franca Raimondi e “Amami se vuoi” di Tonina Torielli nel 1956, anno di debutto del contest. In realtà, sul sito ufficiale dell’Eurovision, viene citato solo il brano vincitore della prima edizione: “Refrain” della cantante svizzera Lys Assia. Tutti gli altri partecipanti vengono indicati come “secondi classificati”

Trionfo Maneskin: l'Eurovision è italiano dopo 31 anni