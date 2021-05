Trionfo Måneskin! L'Eurovision Song Contest è italiano dopo 31 anni

approfondimento

Måneskin, da X Factor 2017 all'Eurovision 2021: la storia del gruppo

Che il gruppo romano fosse tra i favoriti era certo già dall'inizio del festival, visti anche gli eccellenti risultati negli streaming su Spotify, e che gli avversari più agguerriti sarebbero stati i nostri vicini di casa era altrettanto previsto: sicuramente la Francia di Barbara Pravi, meno la sorprendente Svizzera di Gjon's Tears, vero outsider della gara. I Måneskin si sono esibiti per ventiquattresimi e terzultimi, “incendiando” l'Ahoy Arena con un'esibizione scatenata a cui il pubblico (3.500 persone) ha tributato un'ovazione, dimostrando di apprezzare il loro rock forse poco italiano nel senso tradizionale del termine, ma evidentemente amato in tutta Europa con endorsement di grande peso sui social, da Simon Le Bon alla nostra Chiara Ferragni che ha invitato i suoi oltre 20 milioni di follower su Instagram a votare per loro. Il gruppo composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria), che nella seconda versione cantata sul palco dopo la proclamazione ha cantato il testo “originale” portato a Sanremo, riporta in Italia il trofeo, terzo rappresentante italiano a vincere l'Eurovision dopo Gigliola Cinquetti con Non ho l'età (1964) e Toto Cutugno con Insieme: 1992 (1990): come da regolamento, nel 2022 l'Eurovision Song Contest si svolgerà dunque in Italia a trentuno anni dall'ultima volta.