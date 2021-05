Eurovision Song Contest 2021, le foto dell’esibizione dei Maneskin

Le immagini indimenticabili della vittoria della band che ha riportato l'Eurovision in Italia. Un trionfo assoluto, momenti indelebili dalla nostra memoria, di italiani ma non solo: dalla storia dell'entertainment in generale. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono i terzi vincitori italiani nella storia della manifestazione canora, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. E i secondi, dopo Cinquetti, a vincere a Sanremo e all'Eurovision nello stesso anno e con la stessa canzone come esordienti