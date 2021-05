Eurovision Song Contest 2021: la scaletta della finale di stasera

Tra poche ore si alzerà sul sipario sull’attesa finale della kermesse musicale, Elena Tsagrinou aprirà la serata con l’esplosiva El Diablo in rappresenza di Cipro, Senhit chiuderà l'evento con Adrenalina in duetto con Flo Rida, i Måneskin si esibiranno in ventiquattresima posizione