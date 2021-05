Eurovision 2021 favoriti Maneskin: Zitti e buoni canzone più ascoltata

Il brano vincitore del Festival di Sanremo è il più ascoltato in Italia e a livello globale tra le canzoni in gara tra marzo 2021 e maggio 2021. Il brano ha avuto successo anche oltre confine ed è stato il più ascoltato dagli utenti Spotify in diversi paesi del mondo, tra cui Emirati Arabi Uniti, Austria e Ungheria

Dopo la cancellazione dell’evento nel 2020, torna l'Eurovision Song Contest, che si sta svolgendo in questi giorni a Rotterdam. Oltre che sugli schermi delle tv di tutta Europa, l’appuntamento sarà seguito anche dal vivo, con la partecipazione di 3.500 persone nella giornata conclusiva del 22 maggio. I dati di Spotify mostrano come questa edizione sia attesissima, con gli utenti della piattaforma che stanno ascoltando sia le canzoni in gara quest’anno – anche attraverso la playlist ufficiale dedicata a Eurovision 2021 – che i brani e gli artisti protagonisti delle edizioni precedenti.

Protagonisti assoluti i “nostri” Måneskin, che rappresentano l’Italia all’Eurovision 2021: la loro ZITTI E BUONI, vincitrice a Sanremo 2021, è la canzone più ascoltata in Italia e a livello globale tra le canzoni in gara tra marzo 2021 e maggio 2021. Il brano ha avuto successo anche oltre confine ed è stato il più ascoltato dagli utenti Spotify in diversi paesi del mondo, tra cui Emirati Arabi Uniti, Austria e Ungheria. Ma come arrivano i Måneskin alla competizione dopo il successo a Sanremo? “I mesi post-Sanremo sono stati davvero frenetici: abbiamo continuato a lavorare duramente, ed il tutto è stato costellato dalle forti emozioni che ci portiamo ancora dietro dalla sera della vittoria. E’ uscito il nostro secondo disco: “Teatro d’Ira Vol-I” il primo tassello di un progetto più ampio, che continueremo a sviluppare nel corso dell’anno e che racconterà tutte le nostre prossime esperienze importanti. Si tratta di un disco crudo, tutto suonato e che rappresenta al 100 per 100 il nostro stile e ciò che vogliamo comunicare. Abbiamo anche annunciato le date del tour e a partire da

dicembre suoneremo nei più importanti palazzetti italiani.”



E sulla serata che li vedrà esibirsi di nuovo dopo tanto tempo davanti a un pubblico:

“Ci sentiamo felici e onorati di poter partecipare all'Eurovision che è una vetrina enorme e una opportunità straordinaria. Non vediamo l'ora di portare il nostro messaggio di libertà. Sarà bellissimo poi poter tornare a suonare dopo tanto tempo davanti al pubblico in presenza, e sarà molto emozionante misurarsi nuovamente con una platea internazionale a cui vogliamo trasmettere tutta la nostra carica. Ci siamo impegnati giorno dopo giorno per poter offrire una performance speciale e ci auguriamo che il risultato vi stupisca. Non vogliamo svelarvi altro perché puntiamo

all'effetto sorpresa!”. Nel 2020, il brano Think About Things dell'artista islandese Daði Freyr Péturss è stato il brano più ascoltato a livello globale su Spotify. Per i più nostalgici, la canzone vincitrice delle precedenti edizioni dell'Eurovision più ascoltata di sempre su Spotify da quest’anno è Arcade, del vincitore dell'Eurovision 2019 Duncan Lawrence, che ha scalzato dal primo posto Euphoria di Loreen, vincitore del 2012. Infatti, Arcade registra un aumento di oltre il 150% di ascolti rispetto a Loreen e di oltre il 170 per cento rispetto a Waterloo degli ABBA dell'Eurovision 1984.