Eurovision 2021, le previsioni sul vincitore: ecco chi sono i favoriti

È il 1956 quando la manifestazione musicale fa il suo debutto, da allora centinaia di artisti hanno presenziato all’evento sfidandosi a suon di pop, coreografie ed effetti scenici. Se al momento l’Irlanda detiene il record di vittorie con ben sette trionfi, tre di questi consecutivamente dal 1992 al 1994, la Svezia è da sempre una delle nazioni più forti e temibili con sei vittorie e otto posizionanti nella Top10 finale nelle ultime nove edizioni.

In questi giorni numerosi bookmaker hanno lanciato le statistiche riguardanti le scommesse per la vittoria dell’edizione di quest’anno. Il sito Eurovisionworld.com ha unito alcuni dei portali principali fungendo da aggregatore aggiornando così in tempo reale le quotazioni di tutti gli artisti in gara.