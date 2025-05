Giovanni Allevi racconta la scoperta della malattia

Durante la terapia, nel febbraio del 2024 Giovanni Allevi è stato ospite al Festival di Sanremo 2025, dove è stato protagonista della seconda serata con un'esibizione al pianoforte e un monologo sulla malattia. "Il mio corpo è sofferente, è un intrigo di rovi e spine. Vivo giornalmente il dolore fisico, ma la mia anima è disperatamente aggrappata alla vita”, queste le parole di Allevi in occasione dell’ospitata di ieri a Verissimo. La scoperta è avvenuta nel giugno di due anni fa: "Avevo la febbre da diversi giorni e un terribile mal di schiena. Dopo gli esami, è arrivata la diagnosi di una malattia grave che era già progredita. Avevo metastasi ossee in tutto il corpo: al femore, al bacino, al cranio. Lì mi è crollato tutto, mi è tremata la terra sotto i piedi".

Il pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra italiano Giovanni Allevi - ospite al programma Verissimo di Canale 5 nella puntata andata in onda ieri, domenica 18 maggio 2025 - ha raccontato nel salotto della conduttrice di Mediaset Silvia Toffanin come ha scoperto il mieloma multiplo, diagnosticato nel 2022.

Il racconto di Giovanni Allevi

Allevi ha raccontato a Toffanin di aver affrontato un lungo ciclo di chemioterapia e l’assunzione di oppiacei per contenere il dolore. "Ho fatto l'esperienza della crisi di astinenza da Fentanyl, ce l'ho fatta dopo due settimane".

Del periodo in ospedale, ricorda: "Durante la degenza, dopo la chemioterapia, quando ero ancora sotto effetto di oppiacei, mi alzai una notte per andare in bagno e vidi la mia immagine riflessa nello specchio, mi spaventai perché avevo lo sguardo completamente vuoto. Allora non sapevo ancora se le terapie avrebbero fatto effetto. Vivevo in bilico tra la vita e la morte".