Giovanni Allevi, chi è l'ospite della 2° serata di Sanremo 2024. FOTO

4/16 ©Getty

Nel 1991 adempie all'obbligo di leva nella Banda musicale dell'Esercito Italiano. In veste di pianista solista della Banda, esegue la Rapsodia in blu di George Gershwin e il Concerto di Varsavia di Richard Addinsell, in tour in molti teatri italiani



Giovanni Allevi presenta il suo nuovo inedito “Tomorrow”. VIDEO