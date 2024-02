11/15 ©Ansa

C'è stato un piccolo cambio di copione nel suo intervento che non è passato inosservato. Brignone - come scritto sul gobbo, visibile in sala - avrebbe dovuto salutare Sofia Goggia, ferma per un infortunio. Non lo ha fatto. In molti hanno pensato che fosse per la rivalità tra le due, ma la manager di Brignone ha precisato che è stato solo un taglio per problemi di tempo